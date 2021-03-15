***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 10:23
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918137
BIST
11:401.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:407,5508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:409,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0351
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:40419,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 419,64
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TRILC
|19,48
|12.349.580
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.834.390
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.402.808
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.043.935
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.262.836
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.210.436
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.395.829
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|406.915.655
|% -0,90
|
|SISE
|7,73
|311.987.463
|% 0,91
|
|THYAO
|14,62
|282.752.143
|% 0,83
|
|ASELS
|17,42
|224.070.627
|% 1,81
|
|BJKAS
|4,89
|220.534.751
|% 6,54
|
|EKGYO
|2,27
|194.722.054
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|146.713.807
|% -0,73
|
|GARAN
|8,84
|406.915.655
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,89
|220.534.751
|% 6,54
|
|SISE
|7,73
|311.987.463
|% 0,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5472
|7,5508
|% -0,21
|
|Euro
|9,0090
|9,0195
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,5024
|10,5550
|% -0,06
|
|Frank
|8,1018
|8,1506
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0097
|2,0198
|% -0,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,46
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,90
|69,90
|0,68
|