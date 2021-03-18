***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 11:18
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918969
BIST
13:321.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:327,4666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:328,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0622
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:32416,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,96
|Açılış
|: 416,59
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CLEBI
|330,00
|212.499.188
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|49.733.083
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.891.825
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.048.873
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,45
|26.267.909
|% -6,53
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|VAKFN
|28,90
|14.921.540
|% -5,00
|
|FROTO
|218,10
|1.851.981.183
|% -4,84
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|THYAO
|14,23
|656.165.073
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|SISE
|7,83
|431.408.877
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.997.121
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|326.961.542
|% 1,86
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|125.494.804
|% 1,18
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4634
|7,4666
|% -0,38
|
|Euro
|8,9230
|8,9280
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,4037
|10,4558
|% -0,29
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9861
|1,9961
|% -0,30
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,07
|
|Altın Gr.
|416
|417
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-6,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-7,48
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-3,62
|
|Çeyrek
|668
|684
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|-0,32
|