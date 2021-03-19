***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:14
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919296
BIST
15:001.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.527
15:007,2552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:008,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0985
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:00405,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,39
|Açılış
|: 405,35
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.175.747
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.225.216
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,76
|564.992.586
|% 8,92
|
|CLEBI
|299,70
|418.815.328
|% -9,18
|
|SANKO
|13,10
|97.589.186
|% -8,96
|
|DOKTA
|37,14
|8.104.872
|% -8,79
|
|MNDRS
|3,34
|138.609.740
|% -8,49
|
|SKTAS
|5,15
|17.362.045
|% -7,21
|
|FROTO
|214,40
|1.314.970.951
|% 1,13
|
|THYAO
|13,79
|999.317.369
|% -1,08
|
|GLYHO
|6,10
|792.129.027
|% -4,24
|
|SISE
|7,72
|642.623.969
|% -1,40
|
|GARAN
|8,88
|610.171.599
|% -1,77
|
|SKBNK
|1,30
|254.186.490
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|233.466.455
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,10
|792.129.027
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,10
|258.781.179
|% -3,23
|
|ODAS
|3,76
|433.094.652
|% -6,47
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2498
|7,2552
|% -0,92
|
|Euro
|8,6338
|8,6399
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,0498
|10,1002
|% -1,16
|
|Frank
|7,7722
|7,8190
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9255
|1,9351
|% -1,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,31
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-29,00
|
|Tam
|2.684
|2.752
|-28,21
|
|Yarım
|1.297
|1.331
|-13,65
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,83
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,01
|63,01
|-0,27
|