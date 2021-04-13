***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:15
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927254
BIST
11:191.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -17,73
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:198,1422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:199,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:19452,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 452,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MTRKS
|49,56
|4.668.998
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|668.169
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.441.853
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.415.424
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.506.976
|% -10,00
|
|TRILC
|42,70
|37.018.501
|% -9,99
|
|DGGYO
|9,47
|1.306.530
|% -9,98
|
|KRTEK
|16,69
|14.289.659
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|EREGL
|16,62
|298.836.081
|% 1,34
|
|FENER
|33,42
|285.166.402
|% 6,77
|
|KOZAL
|111,90
|273.055.895
|% 0,00
|
|BJKAS
|13,51
|244.278.477
|% 9,93
|
|GARAN
|6,60
|212.254.598
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,76
|195.701.804
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,02
|133.719.172
|% -2,42
|
|TSKB
|1,29
|79.296.434
|% -3,73
|
|DOHOL
|3,08
|105.525.323
|% -0,65
|
|ODAS
|3,46
|115.486.754
|% -2,54
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1398
|8,1422
|% -0,09
|
|Euro
|9,6854
|9,6950
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1812
|11,2373
|% 0,13
|
|Frank
|8,7833
|8,8362
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1671
|2,1780
|% 0,03
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,64
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,17
|
Seans Raporu
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