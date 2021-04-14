***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:07
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927795
BIST
10:101.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:108,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:109,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:10455,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 455,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MTRKS
|54,50
|15.139.446
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.763.544
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|478.710
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|CLEBI
|276,20
|8.516.438
|% 7,05
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|375.523
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,13
|109.549.737
|% 0,23
|
|SASA
|43,82
|99.712.358
|% 3,54
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|61.845.270
|% 0,82
|
|TSKB
|1,30
|35.736.024
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|35.500.110
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,12
|22.537.162
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1000
|8,1043
|% -0,02
|
|Euro
|9,6957
|9,7071
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1572
|11,2131
|% 0,39
|
|Frank
|8,7831
|8,8360
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,06
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|2,87
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,05
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:21QUAGR
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 460 adet işlem
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EREGL, KRDMD
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, ARCLK
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 68 artarak (% 0.98 ) 1, 203
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, YAPRK, MTRKS, TUREX