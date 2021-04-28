***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:18
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931588
BIST
10:131.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:138,2198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1990
10:139,9234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0097
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9089
10:13467,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,40
|Açılış
|: 467,68
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.186.388
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|525.952
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.061.937
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|724.083
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,80
|1.547.978
|% -9,29
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,18
|147.879.988
|% 0,84
|
|PETKM
|6,60
|132.706.724
|% 1,23
|
|VESTL
|30,14
|62.349.157
|% -5,64
|
|SASA
|36,32
|54.393.532
|% -0,98
|
|ASELS
|15,10
|53.696.100
|% -2,52
|
|TSKB
|1,20
|26.400.145
|% 0,00
|
|GARAN
|7,18
|147.879.988
|% 0,84
|
|PETKM
|6,60
|132.706.724
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,10
|38.434.410
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|20.667.755
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2137
|8,2198
|% 0,18
|
|Euro
|9,9101
|9,9234
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,3814
|11,4385
|% -0,04
|
|Frank
|8,9306
|8,9844
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1875
|2,1985
|% 0,21
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,82
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,10
|66,10
|0,23
|