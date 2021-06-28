***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:18
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944380
BIST
13:011.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.384
13:018,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0321
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:0110,4310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0355
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:01498,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,14
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|5.657.670
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.641.943
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.405.104
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.758.248
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.584.714
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.578.782
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,21
|50.425.457
|% -8,41
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,26
|562.353.345
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,97
|488.931.490
|% -3,90
|
|THYAO
|14,07
|421.902.287
|% -1,47
|
|SASA
|29,56
|348.588.707
|% 0,82
|
|KRDMD
|6,76
|225.052.098
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|488.931.490
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|152.083.204
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|562.353.345
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,40
|222.820.008
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,76
|225.052.098
|% -0,73
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7297
|8,7322
|% -0,37
|
|Euro
|10,4258
|10,4310
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1198
|12,1806
|% -0,10
|
|Frank
|9,4756
|9,5327
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% -0,32
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,02
|