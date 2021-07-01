***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2021 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945366
BIST
10:251.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:258,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2510,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:25495,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 495,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:23
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,52
|23.075.452
|% 0,57
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6714
|8,6733
|% -0,30
|
|Euro
|10,2964
|10,3070
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9603
|12,0203
|% -0,31
|
|Frank
|9,3355
|9,3918
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3058
|2,3173
|% -0,29
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,86
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,39
|