***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:46
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964492
BIST
14:371.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -29,97
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.389
14:378,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:3710,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:37490,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,97
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:37
|OYLUM
|8,15
|19.530.468
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.621.389
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.637.751
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.227.732
|% -9,94
|
|BRYAT
|380,70
|48.598.523
|% -7,08
|
|DGATE
|12,65
|6.058.692
|% -6,99
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|ISBIR
|64,00
|1.826.879
|% -6,71
|
|TEZOL
|18,86
|1.131.369.399
|% 2,28
|
|THYAO
|12,65
|559.933.766
|% -0,55
|
|GARAN
|9,19
|465.175.556
|% -2,13
|
|EREGL
|16,56
|284.004.951
|% -2,82
|
|TUPRS
|106,90
|276.479.501
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,40
|230.410.578
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,77
|164.492.964
|% -2,75
|
|TEZOL
|18,86
|1.131.369.399
|% 2,28
|
|GARAN
|9,19
|465.175.556
|% -2,13
|
|THYAO
|12,65
|559.933.766
|% -0,55
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6696
|8,6735
|% 0,31
|
|Euro
|10,1522
|10,1576
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8166
|11,8758
|% -0,19
|
|Frank
|9,2753
|9,3312
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% 0,24
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|0,47
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|18,69
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,04
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|73,93
|73,93
|-1,41
|