***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 11:07
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964820
BIST
11:331.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:338,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:3310,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0288
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:33493,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,96
|Açılış
|: 493,21
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KIMMR
|3,85
|799.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.747.010
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.449.592
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.743.578
|% 9,93
|
|UNLU
|6,24
|57.519.807
|% 7,40
|
|AVGYO
|2,27
|41.856.401
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,17
|43.385.726
|% -6,21
|
|BJKAS
|6,48
|82.905.831
|% -4,28
|
|EUKYO
|6,02
|621.396
|% -3,99
|
|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|THYAO
|13,09
|428.313.949
|% 0,31
|
|EREGL
|16,46
|326.415.740
|% 2,49
|
|TEZOL
|17,45
|297.542.292
|% 3,56
|
|GARAN
|9,24
|255.793.779
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,43
|244.310.390
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,41
|127.543.195
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,43
|244.310.390
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,39
|83.893.027
|% 2,14
|
|THYAO
|13,09
|428.313.949
|% 0,31
|
|GARAN
|9,24
|255.793.779
|% 0,65
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6414
|8,6444
|% 0,20
|
|Euro
|10,1397
|10,1460
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,7521
|11,8111
|% 0,01
|
|Frank
|9,3177
|9,3739
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 0,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,35
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,99
|