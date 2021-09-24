***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 12:19
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965112
BIST
13:491.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,37
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:498,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0769
|Açılış
|: 8,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:4910,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0972
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:49499,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,19
|Açılış
|: 499,09
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:49
|YEOTK
|73,20
|160.352.593
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.203.416
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|22.821.271
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.013.351
|% 9,85
|
|PENTA
|188,60
|44.513.199
|% 9,14
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,98
|28.521.061
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,80
|10.678.779
|% -8,05
|
|NUGYO
|8,91
|75.132.264
|% -7,67
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|GARAN
|8,97
|986.610.172
|% -2,29
|
|KIMMR
|4,02
|716.920.645
|% -4,96
|
|THYAO
|13,44
|562.042.092
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,32
|327.031.911
|% -2,93
|
|SISE
|8,21
|316.483.664
|% -0,36
|
|KIMMR
|4,02
|716.920.645
|% -4,96
|
|YKBNK
|2,32
|327.031.911
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,80
|212.901.068
|% -1,10
|
|GARAN
|8,97
|986.610.172
|% -2,29
|
|AKBNK
|5,15
|315.825.516
|% -2,83
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8366
|8,8388
|% 0,88
|
|Euro
|10,3513
|10,4063
|% 0,94
|
|Sterlin
|12,0739
|12,1345
|% 0,74
|
|Frank
|9,5349
|9,5924
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3493
|2,3611
|% 0,87
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,87
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,07
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,16
|