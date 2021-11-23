***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:55
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979118
BIST
13:581.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:5812,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 9,49%
|| 1,0819
|Açılış
|: 12,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,5308
En Düşük
11,3504
13:5814,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 9,79%
|| 1,2556
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,1202
En Düşük
12,7722
13:58713,15
En Yüksek
|Değişim
|: 7,67%
|| 50,81
|Açılış
|: 713,15
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:58
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.983.956
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.485.725
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.797.283
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|49.549.979
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.986.725
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,47
|675.155.869
|% -8,75
|
|ADESE
|0,98
|144.020.889
|% -8,41
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|AVOD
|5,15
|38.137.796
|% -7,04
|
|KRDMD
|8,65
|2.447.396.881
|% 3,97
|
|SISE
|11,89
|2.333.183.602
|% 6,07
|
|GARAN
|11,81
|1.945.401.042
|% -1,09
|
|EREGL
|22,94
|1.504.554.952
|% 6,40
|
|THYAO
|18,07
|1.233.811.418
|% 2,50
|
|KRDMD
|8,65
|2.447.396.881
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,49
|954.933.534
|% -1,41
|
|ODAS
|1,58
|399.737.050
|% -3,66
|
|SISE
|11,89
|2.333.183.602
|% 6,07
|
|GARAN
|11,81
|1.945.401.042
|% -1,09
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4471
|12,4881
|% 9,49
|
|Euro
|14,0247
|14,0781
|% 9,79
|
|Sterlin
|16,4319
|16,5144
|% 7,89
|
|Frank
|13,1853
|13,2647
|% 8,27
|
|Riyal
|3,2768
|3,2932
|% 8,09
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,01
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,92
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.669
|4.803
|356,99
|
|Yarım
|2.257
|2.324
|172,68
|
|Çeyrek
|1.132
|1.162
|86,34
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,72
|