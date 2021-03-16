***NIBAS* *HATEK* *OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.03.2021 11:48
***NIBAS******HATEK******OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [HATEK, NIBAS, OZRDN]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
HATAY TEKSTIL 52 17/03/2021
NIGBAS NIGDE BETON 39 17/03/2021
OZERDEN PLASTIK 37 17/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918408
BIST
13:421.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
13:427,4833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4747
13:428,9456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0427
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9304
13:42417,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,18
|Açılış
|: 417,35
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
416,79
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SANKO
|14,53
|35.785.529
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|33.680.787
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|50.950.698
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|741.642
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|5.517.263
|% 9,93
|
|QNBFL
|112,50
|506.751
|% -9,93
|
|FENER
|29,18
|307.105.001
|% -7,48
|
|GRNYO
|3,43
|12.712.445
|% -5,77
|
|CASA
|160,00
|932.356
|% -5,44
|
|KRGYO
|7,14
|34.457.118
|% -4,93
|
|GARAN
|8,91
|960.794.340
|% 2,18
|
|KOZAL
|127,40
|850.289.912
|% 3,16
|
|KRDMD
|7,71
|556.697.733
|% 1,58
|
|OTKAR
|437,00
|518.350.993
|% 0,23
|
|GOZDE
|8,88
|494.830.511
|% -2,84
|
|EKGYO
|2,25
|283.736.754
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|960.794.340
|% 2,18
|
|TSKB
|1,69
|137.512.346
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|556.697.733
|% 1,58
|
|BJKAS
|5,54
|344.673.055
|% 9,92
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4774
|7,4833
|% -0,66
|
|Euro
|8,9358
|8,9456
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3335
|10,3853
|% -1,05
|
|Frank
|8,0664
|8,1150
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% -0,60
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,67
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-20,60
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-9,96
|
|Çeyrek
|671
|686
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,79
|67,79
|-1,09
|