***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 09:11
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946669
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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0
En Düşük
0
18:058,6501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0056
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
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10,3201
En Düşük
10,2625
18:05501,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,39
|Açılış
|: 501,66
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|Önceki Kapanış
|: 499,27
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503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
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|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6468
|8,6501
|% -0,17
|
|Euro
|10,2818
|10,2985
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9679
|12,0280
|% 0,03
|
|Frank
|9,3546
|9,4109
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,75
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|Altın Gr.
|502
|502
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,69
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
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|B. Petrol
|77,45
|77,45
|0,29
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