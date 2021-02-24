***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 09:21
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912044
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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0
En Düşük
0
18:057,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0670
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|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,1490
En Düşük
7,0712
18:058,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,6936
En Düşük
8,5921
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 413,71
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
414,36
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|5,41
|11.257.999
|% 42,85
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|YGYO
|1,71
|44.416.782
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 0,00
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1359
|7,1390
|% 0,48
|
|Euro
|8,6761
|8,6814
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0481
|10,0984
|% 0,49
|
|Frank
|7,8127
|7,8597
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,35
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,23
|