***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2021 09:08
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964198
BIST
11:031.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:038,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:0310,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:03486,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,94
|Açılış
|: 486,46
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TEZOL
|18,44
|10.616.978
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.987.869
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,37
|19.025.489
|% 6,28
|
|AKSA
|21,38
|34.546.303
|% 5,53
|
|NUGYO
|14,65
|18.541.685
|% -9,68
|
|ISKPL
|7,34
|119.789.430
|% -8,36
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|43.473.025
|% -6,90
|
|KTSKR
|67,35
|11.759.791
|% -6,59
|
|GARAN
|9,52
|392.623.557
|% 0,21
|
|THYAO
|12,62
|360.881.832
|% 1,20
|
|YEOTK
|52,70
|178.173.027
|% 1,74
|
|TUPRS
|109,50
|177.520.822
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,47
|158.159.067
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|158.159.067
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|392.623.557
|% 0,21
|
|IHGZT
|1,08
|43.473.025
|% -6,90
|
|THYAO
|12,62
|360.881.832
|% 1,20
|
|PETKM
|6,29
|147.699.584
|% 1,94
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5834
|8,5855
|% 0,70
|
|Euro
|10,1112
|10,1191
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,8053
|11,8645
|% 0,73
|
|Frank
|9,2270
|9,2826
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2828
|2,2943
|% 0,75
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,39
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:13AKYHO
Yüzde 4.86 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 674, 792 adet işlem
-
11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KRDMD, EKGYO
-
11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 87 artarak (% 0.39 ) 1, 248
-
11:12
OYLUM, GARFA, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:12
ISKPL, COSMO, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında