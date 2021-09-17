***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2021 09:09
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964199
BIST
11:031.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:038,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:0310,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:03486,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,94
|Açılış
|: 486,46
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TEZOL
|18,44
|10.563.372
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.929.993
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,37
|17.756.601
|% 6,28
|
|OYLUM
|7,19
|5.633.611
|% 5,12
|
|NUGYO
|14,69
|18.401.052
|% -9,43
|
|ISKPL
|7,31
|117.632.749
|% -8,74
|
|KTSKR
|65,90
|11.536.947
|% -8,60
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|43.280.511
|% -6,90
|
|GARAN
|9,50
|382.709.460
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|345.181.339
|% 1,12
|
|TUPRS
|109,60
|172.343.574
|% 1,39
|
|YEOTK
|52,40
|169.419.045
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,48
|157.720.691
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|157.720.691
|% 0,40
|
|IHGZT
|1,08
|43.280.511
|% -6,90
|
|GARAN
|9,50
|382.709.460
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|345.181.339
|% 1,12
|
|PETKM
|6,28
|144.604.340
|% 1,78
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5785
|8,5822
|% 0,66
|
|Euro
|10,1088
|10,1159
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8059
|11,8651
|% 0,73
|
|Frank
|9,2253
|9,2809
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% 0,72
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,05
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,40
|