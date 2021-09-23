***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2021 08:59
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964912
BIST
10:191.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.408
10:198,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,6758
En Düşük
8,6345
10:1910,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:19491,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 491,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KIMMR
|4,23
|2.323.315
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|PENTA
|174,50
|16.376.095
|% 6,86
|
|OYLUM
|10,27
|6.448.380
|% 6,76
|
|KTSKR
|58,45
|4.771.231
|% -7,22
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,29
|16.740.270
|% -3,24
|
|EREGL
|16,76
|162.207.659
|% -0,83
|
|THYAO
|13,24
|157.645.560
|% 0,38
|
|GARAN
|9,48
|126.108.294
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|91.083.471
|% 1,08
|
|YEOTK
|64,40
|85.980.925
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,44
|83.707.116
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|126.108.294
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|157.645.560
|% 0,38
|
|EREGL
|16,76
|162.207.659
|% -0,83
|
|KRDMD
|6,43
|59.995.666
|% -0,92
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6713
|% 0,22
|
|Euro
|10,1700
|10,1763
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7970
|11,8562
|% 0,43
|
|Frank
|9,3323
|9,3885
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% 0,16
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-4,59
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,14
|