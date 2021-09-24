***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2021 09:03
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965075
BIST
10:441.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,49
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
10:448,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0935
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8575
En Düşük
8,7526
10:4410,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1169
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4260
En Düşük
10,2810
10:44499,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 8,10
|Açılış
|: 499,01
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,51
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:44
|RALYH
|5,13
|5.749.283
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,62
|11.561.485
|% 9,83
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|YEOTK
|71,20
|74.023.375
|% 6,99
|
|GARFA
|13,22
|2.431.505
|% 6,79
|
|KTSKR
|54,20
|5.309.531
|% -9,06
|
|AGYO
|3,03
|10.715.628
|% -7,62
|
|NUGYO
|8,99
|17.176.491
|% -6,84
|
|AKYHO
|2,34
|17.685.750
|% -6,02
|
|EPLAS
|25,76
|400.267
|% -5,08
|
|GARAN
|8,97
|503.168.242
|% -2,29
|
|KIMMR
|4,35
|285.285.705
|% 2,84
|
|THYAO
|13,42
|279.251.689
|% 0,68
|
|SISE
|8,14
|151.687.204
|% -1,21
|
|AKBNK
|5,16
|143.593.939
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,79
|135.407.638
|% -1,65
|
|KIMMR
|4,35
|285.285.705
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,35
|141.366.309
|% -1,67
|
|GARAN
|8,97
|503.168.242
|% -2,29
|
|TSKB
|1,18
|36.040.883
|% -2,48
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8517
|8,8554
|% 1,07
|
|Euro
|10,3913
|10,4260
|% 1,13
|
|Sterlin
|12,1084
|12,1691
|% 1,03
|
|Frank
|9,5405
|9,5979
|% 1,08
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% 1,06
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,59
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:56AGYO
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 701, 958 adet işlem
-
10:55EPLAS
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 059 adet işlem
-
10:54NUGYO
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 390 adet işlem
-
10:53AKYHO
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 710, 205 adet işlem
-
10:52XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 2, 672.00 milyon TL de