***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2021 09:16
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965444
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8409
En Düşük
8,8095
18:0510,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3497
En Düşük
10,2978
18:05495,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
494,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|17,42
|1.741.527
|% 1,97
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,27
|5.197.210
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,27
|5.197.210
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,41
|41.008.099
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8356
|8,8401
|% 0,26
|
|Euro
|10,3251
|10,3337
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0607
|12,1212
|% 0,16
|
|Frank
|9,4771
|9,5342
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3471
|2,3589
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-6,69
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem