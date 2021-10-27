***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 09:12
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972644
BIST
12:071.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:079,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0711,0774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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11,1022
En Düşük
11,0003
12:07545,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,13
|Açılış
|: 545,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HEDEF
|2,84
|2.894.806
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.916.425
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,88
|36.174.911
|% 8,98
|
|MAKTK
|3,58
|69.382.535
|% 7,19
|
|JANTS
|62,40
|115.404.997
|% 6,39
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|137.079.474
|% -4,90
|
|OTKAR
|339,20
|87.181.506
|% -3,77
|
|ISGSY
|8,39
|104.962.020
|% -3,56
|
|ANGEN
|21,66
|89.442.100
|% -3,56
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EREGL
|19,52
|669.584.109
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|555.608.579
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,45
|506.561.910
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,62
|398.751.310
|% 0,77
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,97
|238.325.357
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.764.980
|% 1,05
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5090
|9,5098
|% -0,27
|
|Euro
|11,0451
|11,0550
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0040
|13,0693
|% -0,67
|
|Frank
|10,3103
|10,3724
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5254
|2,5380
|% -0,41
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,05
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.584
|3.674
|-6,46
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,12
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|