***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 09:13
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972645
BIST
10:331.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.514
En Düşük
1.507
10:339,4824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0533
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:3311,0327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0343
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:33544,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,35
|Açılış
|: 544,58
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,14
BIST En Aktif Hisseler10:31
|HEDEF
|2,84
|2.337.334
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,81
|29.917.344
|% 9,04
|
|ERBOS
|121,00
|77.312.262
|% 6,14
|
|SEKUR
|20,30
|8.879.108
|% 5,95
|
|ARMDA
|58,45
|895.614
|% 5,51
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|AKMGY
|38,20
|655.381
|% -4,64
|
|GRNYO
|2,68
|538.344
|% -3,25
|
|ASELS
|16,45
|336.145.635
|% -3,06
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|GARAN
|9,35
|388.139.671
|% 1,19
|
|ASELS
|16,45
|336.145.635
|% -3,06
|
|EREGL
|19,88
|286.713.213
|% -0,60
|
|BIMAS
|63,40
|264.992.361
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,57
|196.385.903
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,63
|147.461.015
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|99.604.730
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|388.139.671
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,00
|37.967.265
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,93
|62.150.135
|% 1,05
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4813
|9,4839
|% -0,54
|
|Euro
|11,0264
|11,0365
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,0071
|13,0723
|% -0,64
|
|Frank
|10,2859
|10,3479
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5211
|2,5337
|% -0,58
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,33
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|-0,86
|