***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2021 09:14
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973123
BIST
10:371.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
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1.520
En Düşük
1.517
10:379,5781
En Yüksek
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|: 1,03%
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|: 9,4880
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|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5781
En Düşük
9,4668
10:3711,1230
En Yüksek
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|: 0,87%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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10:37554,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,72
|Açılış
|: 554,69
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|Önceki Kapanış
|: 547,96
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555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:37
|SELVA
|10,91
|28.606.230
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.009.485
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|7.645.070
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|ATATP
|43,30
|24.543.084
|% 9,34
|
|GOODY
|8,08
|24.576.581
|% -5,39
|
|KTSKR
|31,94
|40.701.382
|% -4,03
|
|DYOBY
|9,80
|8.504.660
|% -3,92
|
|TURSG
|4,91
|41.931.827
|% -3,91
|
|TIRE
|8,87
|9.199.236
|% -3,59
|
|GARAN
|9,57
|599.980.394
|% 0,10
|
|SISE
|8,63
|218.272.655
|% -1,71
|
|EREGL
|19,84
|181.020.506
|% 0,35
|
|TSPOR
|5,58
|176.546.092
|% 6,49
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|GARAN
|9,57
|599.980.394
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,58
|176.546.092
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,65
|71.992.442
|% -0,38
|
|SISE
|8,63
|218.272.655
|% -1,71
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5733
|9,5781
|% 1,03
|
|Euro
|11,1107
|11,1230
|% 0,87
|
|Sterlin
|13,1235
|13,1893
|% 1,02
|
|Frank
|10,3814
|10,4439
|% 0,90
|
|Riyal
|2,5427
|2,5554
|% 0,86
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,15
|
|Altın Gr.
|554
|554
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,06
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,62
|