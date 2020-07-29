***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca,A) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla?i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Sıra NoYatırımcı Ad-Soyad/UnvanMKK Sicil Noİşlem Yasağı Süresiİlgili Tebliğ Maddesi1 BURAK KUTUN 29319538 6 ay 5/1 ve 6/12 ÖZCAN KILIÇ 25172432 6 ay5/1 ve 6/13 BERTAN ÇOLAK 45101099 6 ay5/1 ve 6/14 ALİ ÜTEBAY 23002790 6 ay5/1 ve 6/15 ORHAN CERTEL 28080675 6 ay5/1 ve 6/16 AKIN GÜNGÖR 37371985 6 ay5/1 ve 6/17 ÖZGE KARA 41416336 6 ay5/1 ve 6/18 MURAT KÖYMEN 21766745 6 ay5/1 ve 6/19 SOFIA INTERNATIONAL SECURITIES JSC. 33471684 6 ay5/1 ve 6/1ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi uyarınca? 29.07.2020 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %3 ve üzerinde NIBAS payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan NIBAS paylarının 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.Karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/48 nolu Bülteni'nde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863858BIST