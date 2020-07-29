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***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

29.07.2020 20:20
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***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca,
A) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına, 
Sıra No
Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi 
İlgili Tebliğ Maddesi

1 BURAK KUTUN 29319538  6 ay 5/1 ve 6/1
2 ÖZCAN KILIÇ  25172432 6 ay
5/1 ve 6/1
3 BERTAN ÇOLAK 45101099 6 ay
5/1 ve 6/1
4 ALİ ÜTEBAY 23002790 6 ay
5/1 ve 6/1
5 ORHAN CERTEL  28080675 6 ay
5/1 ve 6/1
6 AKIN GÜNGÖR 37371985 6 ay
5/1 ve 6/1
7 ÖZGE KARA 41416336 6 ay
5/1 ve 6/1
8 MURAT KÖYMEN  21766745  6 ay
5/1 ve 6/1
9 SOFIA INTERNATIONAL SECURITIES JSC. 33471684 6 ay
5/1 ve 6/1
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi uyarınca? 29.07.2020 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %3 ve üzerinde NIBAS payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan NIBAS paylarının 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.
Karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/48 nolu Bülteni'nde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863858


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0385 9,0838 % 1,14  
Frank 7,6095 7,6553 % 1,18  
Riyal 1,8556 1,8649 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.967 8,44  
Altın Gr. 440 440 3,24  
Cumhuriyet 2.884 2.926 30,40  
Tam 2.971 3.016 38,00  
Yarım 1.442 1.468 14,10  
Çeyrek 723 736 8,40  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,00  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,93 43,93 0,32  
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