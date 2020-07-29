***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
29.07.2020 20:20
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca,
A) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla?
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Sıra No
Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi
1 BURAK KUTUN 29319538 6 ay 5/1 ve 6/1
2 ÖZCAN KILIÇ 25172432 6 ay
5/1 ve 6/1
3 BERTAN ÇOLAK 45101099 6 ay
5/1 ve 6/1
4 ALİ ÜTEBAY 23002790 6 ay
5/1 ve 6/1
5 ORHAN CERTEL 28080675 6 ay
5/1 ve 6/1
6 AKIN GÜNGÖR 37371985 6 ay
5/1 ve 6/1
7 ÖZGE KARA 41416336 6 ay
5/1 ve 6/1
8 MURAT KÖYMEN 21766745 6 ay
5/1 ve 6/1
9 SOFIA INTERNATIONAL SECURITIES JSC. 33471684 6 ay
5/1 ve 6/1
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi uyarınca? 29.07.2020 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %3 ve üzerinde NIBAS payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan NIBAS paylarının 30.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.
Karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/48 nolu Bülteni'nde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863858
BIST