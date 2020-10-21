***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
21.10.2020 19:08
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.10.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Sıra No Adı Soyadı MKK Sicil No
1 Abdullah ÖZTÜRK 26428781
2 Batuhan AYKURT 28082464
3 Serhat ATEŞCİDİR 28868523
4 Dzhoshkun Beyzat ALEYDIN 44662487
5 Emine KIVRAK 42528123
6 Ahmet YÖNET 30196013
7 Nilay BAHADIR 21936981
8 Kamil DÖNMEZ 31826672
9 Ömer Faruk KAYA 40719419
10 Batuhan KARA 23367759
11 Şahibe YALÇINKAYA 24520340
12 Sena KAYA 44454760
13 Hakan BAHADIR 14041363
14 Engin EREN 24597423
15 Güvenç YALÇINKAYA 13240713
16 Gökhan BAHADIR 14192729
Karar 2020/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882913
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
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7,8826
En Düşük
7,7885
18:059,2708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,2850
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2460
18:05483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 483,39
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8087
|7,8152
|% -0,64
|
|Euro
|9,2592
|9,2708
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2332
|10,2845
|% 0,81
|
|Frank
|8,5936
|8,6453
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0766
|2,0870
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|18,03
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-1,46
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Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
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17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem