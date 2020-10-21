***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNiğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.10.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Sıra No Adı Soyadı MKK Sicil No1 Abdullah ÖZTÜRK 264287812 Batuhan AYKURT 280824643 Serhat ATEŞCİDİR 288685234 Dzhoshkun Beyzat ALEYDIN 446624875 Emine KIVRAK 425281236 Ahmet YÖNET 301960137 Nilay BAHADIR 219369818 Kamil DÖNMEZ 318266729 Ömer Faruk KAYA 4071941910 Batuhan KARA 2336775911 Şahibe YALÇINKAYA 2452034012 Sena KAYA 4445476013 Hakan BAHADIR 1404136314 Engin EREN 2459742315 Güvenç YALÇINKAYA 1324071316 Gökhan BAHADIR 14192729Karar 2020/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882913BIST