***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında 20.08.2019-13.09.2019 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir.b) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında 20.08.2019-13.09.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine ve Kurul'un 13.09.2019 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen (Orhan CERTEL ve Ali ÜTEBAY) yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil NoOrhan CERTEL 28080675Ali ÜTEBAY 23002790Cüneyt GÜLER 35245948Şerafettin ÇELİK 44393423Filiz KUMRU 13328258Anıl ÖZGÜR 43487333Alper İNEZ 20769047Bedi Uğur HAVARE 29728935Devrim CAN 13467682Yılmaz ÖZGÜR 12960967Murat KIVRAK 38322752Kamil DÖNMEZ 31826672Serhat ATEŞCİDİR 28868523Murat Ali SÖNMEZ 13917189Karar 2021/12 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915288BIST