***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
04.03.2021 20:32
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında 20.08.2019-13.09.2019 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir.
b) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında 20.08.2019-13.09.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine ve Kurul'un 13.09.2019 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen (Orhan CERTEL ve Ali ÜTEBAY) yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
Orhan CERTEL 28080675
Ali ÜTEBAY 23002790
Cüneyt GÜLER 35245948
Şerafettin ÇELİK 44393423
Filiz KUMRU 13328258
Anıl ÖZGÜR 43487333
Alper İNEZ 20769047
Bedi Uğur HAVARE 29728935
Devrim CAN 13467682
Yılmaz ÖZGÜR 12960967
Murat KIVRAK 38322752
Kamil DÖNMEZ 31826672
Serhat ATEŞCİDİR 28868523
Murat Ali SÖNMEZ 13917189
Karar 2021/12 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915288
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|CRFSA
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|20.029.490
|% 10,00
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|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
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|4,07
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|KRVGD
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|SISE
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|1.305.668.309
|% 0,79
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|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
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|GARAN
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|1.288.072.283
|% 2,29
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|EKGYO
|2,43
|926.762.516
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|PETKM
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|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
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|THYAO
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|2.747.824.844
|% -1,34
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|8,57
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