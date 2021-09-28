***NIBAS* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
28.09.2021 12:14
***NIBAS******KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [KZBGY, NIBAS]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KIZILBUK GYO 19 29/09/2021
NIGBAS NIGDE BETON 55 29/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965482
BIST
12:351.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,65
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
12:358,8724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8875
En Düşük
8,8095
12:3510,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0482
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,3965
En Düşük
10,2978
12:35496,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 496,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|4,62
|30.383.072
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.056.859
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.554.959
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.815.493
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,34
|22.825.926
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.392.059
|% -9,93
|
|BIOEN
|34,44
|83.950.547
|% -8,55
|
|TSPOR
|3,28
|70.431.326
|% -6,29
|
|KTSKR
|47,88
|9.977.886
|% -5,09
|
|THYAO
|13,71
|565.454.394
|% 1,33
|
|GARAN
|8,91
|511.564.127
|% -0,11
|
|TUPRS
|112,90
|415.352.503
|% 0,80
|
|KRDMD
|6,30
|269.777.732
|% -1,10
|
|PETKM
|6,39
|207.873.714
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,34
|185.767.769
|% -0,85
|
|GARAN
|8,91
|511.564.127
|% -0,11
|
|ODAS
|1,36
|65.025.292
|% 1,49
|
|KRDMD
|6,30
|269.777.732
|% -1,10
|
|THYAO
|13,71
|565.454.394
|% 1,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8690
|8,8724
|% 0,62
|
|Euro
|10,3592
|10,3668
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0797
|12,1403
|% 0,32
|
|Frank
|9,5236
|9,5810
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3581
|2,3699
|% 0,62
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-11,13
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-9,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|-9,43
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-4,56
|
|Çeyrek
|794
|812
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,77
|