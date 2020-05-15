***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2020 12:18
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2020 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845320
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,26
|Açılış
|: 382,70
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3566
|8,3985
|% 0,31
|
|Frank
|7,0545
|7,0970
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8262
|1,8354
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-12,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,70
|
|Tam
|2.534
|2.573
|-12,00
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|2,73
|
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