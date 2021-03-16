***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2021 17:04
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918475
BIST
17:531.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:537,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:538,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:53418,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,07
|Açılış
|: 418,46
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|272.794.326
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.645.674
|% -7,69
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|FENER
|29,40
|579.756.829
|% -6,79
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|55.583.350
|% -6,07
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.293.313.597
|% 2,02
|
|OTKAR
|435,60
|1.234.993.916
|% -0,09
|
|FROTO
|208,40
|1.068.665.175
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,16
|857.493.693
|% 5,32
|
|EKGYO
|2,26
|427.012.328
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|TSKB
|1,72
|193.329.100
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5033
|7,5096
|% -0,31
|
|Euro
|8,9329
|8,9408
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,3826
|10,4347
|% -0,58
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% -0,46
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|4,95
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-1,05
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında