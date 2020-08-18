***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.08.2020 14:30
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2018
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/06/2020 07/07/2020 10113
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869664
BIST
14:481.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:487,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:488,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0535
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8100
En Düşük
8,7426
14:48477,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,35
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RTALB
|57,20
|661.576.666
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.433.625
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.448.849
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,16
|166.968.508
|% -7,56
|
|GARAN
|7,10
|864.008.394
|% 2,01
|
|RTALB
|57,20
|661.576.666
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|498.574.350
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,88
|496.650.761
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,86
|368.621.810
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.710.808
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,93
|244.658.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|864.452.598
|% 1,87
|
|GUSGR
|5,88
|497.643.183
|% 5,38
|
|CEMAS
|1,59
|115.985.510
|% 3,25
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,3966
|% 0,17
|
|Euro
|8,8034
|8,8100
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,80
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,27
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,25
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,28
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.152
|3.232
|31,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|15,29
|
|Çeyrek
|764
|782
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,17
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|-0,15
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