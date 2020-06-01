***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-172.174 -9.755.715 9.927.889 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 -338.779 -984.978 -1.323.757 -1.323.757Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı14 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.269.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -984.978 0 52.220.754 52.220.754Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 -158.222 3.532 1.920.070 1.765.380 1.765.380Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -2.851.173 0 0 0 3.565.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -148.450 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.920.070 0 99.601.591 99.601.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.898.932 399.566Dönem Karı (Zararı)1.920.070 -984.978Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.920.070 -984.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.499.289 472.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 362.702 218.904Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 372.678 -49.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler797.492 815.192İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 797.492 815.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -33.583 -511.947Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.318.291 911.711Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -546.383 -97.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -2.574.897 -377.917Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.833.359 -488.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -416.343 -98.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 52.691 1.974.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.898.932 399.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.666 -88.950Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -21.666 -88.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.551.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.551.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)630.402 310.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)630.402 310.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.830.020 7.965.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.460.422 8.276.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.460.422 1.830.020Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5.010.533 4.464.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 2.760.637 2.526.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.249.896 1.937.226Diğer Alacaklar9.827.308 7.652.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.794.088 7.136.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.033.220 516.417Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16 0 0Stoklar8 4.640.329 2.806.970Peşin Ödenmiş Giderler9 493.632 194.833Diğer Dönen Varlıklar13 402.694 301.447ARA TOPLAM22.834.918 17.249.877TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.834.918 17.249.877DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 13.909.844 14.703.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.000 20.220.000Maddi Duran Varlıklar67.001.618 67.346.401Arazi ve Arsalar50.557.500 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri135.358 161.856Binalar8.585.338 8.688.144Tesis, Makine ve Cihazlar7.084.045 7.280.191Taşıtlar413.892 435.447Mobilya ve Demirbaşlar122.905 128.263Yapılmakta Olan Yatırımlar102.580 95.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.968 2.221Diğer Haklar5.968 2.221Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.150.591 102.285.587TOPLAM VARLIKLAR123.985.509 119.535.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.551.000 0Ticari Borçlar3.185.273 3.601.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 489.921 487.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.695.352 3.114.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 681.724 703.849Diğer Borçlar13.825 805.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 13.825 795.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 9.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.614.214 2.824.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.523.102 2.565.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 238.553 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.284.549 2.284.549Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 353.694 1.145.973ARA TOPLAM13.922.832 11.647.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.922.832 11.647.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.947.923 4.417.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.947.923 4.417.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 5.513.163 5.546.746Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 87.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.461.086 10.051.597TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.383.918 21.699.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.601.591 97.836.211Ödenmiş Sermaye14 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 290.189 290.189Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.060.557 50.597.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.643.087 47.034.667Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 49.494.260 49.727.618Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.851.173 -2.692.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 3.417.470 3.562.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.281.632 -16.183.073Net Dönem Karı veya Zararı22 1.920.070 3.519.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.601.591 97.836.211TOPLAM KAYNAKLAR123.985.509 119.535.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.092.488 3.669.701Satışların Maliyeti15 -2.716.455 -3.362.933TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)376.033 306.768BRÜT KAR (ZARAR)376.033 306.768Genel Yönetim Giderleri-1.632.590 -1.075.678Pazarlama Giderleri-397.899 -154.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 4.701.729 547.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -513.666 -696.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.533.607 -1.071.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -797.492 -815.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.115 -1.886.848Finansman Gelirleri18 306.545 581.905Finansman Giderleri19 -116.618 -107.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.926.042 -1.412.230Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.972 427.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.972 427.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.920.070 -984.978DÖNEM KARI (ZARARI)1.920.070 -984.978Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22 1.920.070 -984.978Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,03600000 -0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-154.690 -338.779Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -197.777 -423.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23 4.415 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.672 84.695Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20,21 39.555 84.695Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi23 -883 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-154.690 -338.779TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.765.380 -1.323.757Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.765.380 -1.323.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848227BIST