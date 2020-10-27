***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-172.174 0 -9.755.715 9.927.889 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 -418.618 0 -1.542.270 -1.960.888 -1.960.888Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.349.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.542.270 0 51.583.623 51.583.623Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 -454.254 -4.170 1.093.802 635.378 635.378Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.147.205 0 0 0 0 3.409.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.093.802 0 98.471.589 98.471.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.508.320 -6.547.871Dönem Karı (Zararı)1.093.802 -1.542.270Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.093.802 -1.542.270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.887.905 1.069.264Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.082.112 648.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,13 153.275 -146.856Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler809.909 1.197.810İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 809.909 1.197.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -157.391 -599.593Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 0 -31.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.490.027 -6.074.865Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -4.974.159 -1.258.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 -1.607.286 -5.497.568Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.192.265 -5.611.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -584.721 731.238Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 4.868.404 5.562.108Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.508.320 -6.547.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-751.110 -196.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 31.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -751.110 -227.912FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.950.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.950.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.570 -6.744.783NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.570 -6.744.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.830.020 7.965.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.520.590 1.220.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 50.557.500 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri82.362 161.856Binalar8.379.968 8.688.144Tesis, Makine ve Cihazlar6.691.323 7.280.191Taşıtlar370.784 435.447Mobilya ve Demirbaşlar119.838 128.263Yapılmakta Olan Yatırımlar810.828 95.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.017 2.221Diğer Haklar5.017 2.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.140.506 102.285.587TOPLAM VARLIKLAR128.854.663 119.535.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.950.000 0Ticari Borçlar3.016.895 3.601.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 35.070 487.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.981.825 3.114.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 674.601 703.849Diğer Borçlar14.626 805.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 14.626 795.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 9.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.500.253 2.824.909İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5, 10 339.601 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.160.652 2.824.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.542.771 2.565.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 258.222 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.284.549 2.284.549Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 270.021 1.145.973ARA TOPLAM19.969.167 11.647.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.969.167 11.647.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar5.024.552 4.417.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.024.552 4.417.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 5.389.355 5.546.746Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 0 87.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.413.907 10.051.597TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.383.074 21.699.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar98.471.589 97.836.211Ödenmiş Sermaye15 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 290.189 290.189Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.756.823 50.597.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.347.055 47.034.667Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 49.494.260 49.727.618Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.147.205 -2.692.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 3.409.768 3.562.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.281.632 -16.183.073Net Dönem Karı veya Zararı23 1.093.802 3.519.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.471.589 97.836.211TOPLAM KAYNAKLAR128.854.663 119.535.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 15.746.698 14.863.872 7.934.882 5.926.826Satışların Maliyeti16 -14.168.767 -13.354.727 -7.619.161 -4.973.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.577.931 1.509.145 315.721 953.394BRÜT KAR (ZARAR)1.577.931 1.509.145 315.721 953.394Genel Yönetim Giderleri-3.832.956 -2.678.959 -1.289.357 -1.118.164Pazarlama Giderleri-1.249.130 -750.163 -433.472 -474.461Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.596.665 1.827.148 404.165 458.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -913.892 -1.821.860 -284.048 -121.184ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.178.618 -1.914.689 -1.286.991 -301.937Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 31.000 0 31.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -809.909 -1.197.810 -419.968 -44.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)368.709 -3.081.499 -1.706.959 -315.357Finansman Gelirleri20 1.112.768 1.421.747 478.074 507.466Finansman Giderleri20 -431.502 -377.457 -163.735 -110.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.049.975 -2.037.209 -1.392.620 81.879Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri43.827 494.939 74.990 10.285Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 43.827 494.939 74.990 10.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164DÖNEM KARI (ZARARI)1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 0,02000000 -0,02900000 -0,02500000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-458.424 -418.618 -134.951 199.735Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,22 -567.818 -523.272 -164.499 249.669Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-5.213 0 -4.191 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -5.213 0 -4.191 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.607 104.654 33.739 -49.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 113.564 104.654 32.900 -49.934Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi21 1.043 0 839 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-458.424 -418.618 -134.951 199.735TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)635.378 -1.960.888 -1.452.581 291.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları635.378 -1.960.888 -1.452.581 291.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884441BIST