***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-689.674 -9.238.215 9.927.889 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 37.971.428 -761.749 3.562.388 3.519.633 44.291.700 44.291.700Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı14 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.727.618 0 -2.692.951 0 0 0 0 3.562.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.183.073 3.519.633 0 97.836.211 97.836.211Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-233.358 -15.012 3.768.003 -3.519.633 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 0 -557.279 -2.873.912 -6.496.340 -9.927.531 -9.927.531Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.250.230 0 0 0 0 673.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.415.070 -6.496.340 0 87.908.680 87.908.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.722.854 -5.707.492Dönem Karı (Zararı)-6.496.340 3.519.633Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.496.340 3.519.633Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.593.734 -6.624.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 1.082.247 911.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,13 216.086 -186.935Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11,20 0 -10.388.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.697.918 3.101.978İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 7.697.918 3.101.978Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -402.517 9.311Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -72.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler625.460 -2.602.885Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -3.111.040 -1.159.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 1.838.816 -4.100.350Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.067.855 1.426.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -274.499 576.659Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 4.240.038 653.399Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.722.854 -5.707.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.475.742 -427.911Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 72.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.475.742 -500.188FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.247.112 -6.135.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.247.112 -6.135.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.830.020 7.965.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.077.132 1.830.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.077.132 1.830.020Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar7.575.190 4.464.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 2.971.539 2.526.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.603.651 1.937.226Diğer Alacaklar5.885.671 7.652.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.382.053 7.136.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 503.618 516.417Stoklar8 4.874.825 2.806.970Peşin Ödenmiş Giderler184.020 194.833İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5,9 60.823 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 123.197 194.833Diğer Dönen Varlıklar14 240.230 301.447ARA TOPLAM21.837.068 17.249.877TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.837.068 17.249.877DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 4.131.974 14.703.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 20.220.000 20.220.000Maddi Duran Varlıklar67.737.575 67.346.401Arazi ve Arsalar10 50.557.500 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 55.864 161.856Binalar10 8.391.428 8.688.144Tesis, Makine ve Cihazlar10 7.749.149 7.280.191Taşıtlar10 499.207 435.447Mobilya ve Demirbaşlar10 124.042 128.263Yapılmakta Olan Yatırımlar10 360.385 95.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.542 2.221Diğer Haklar10 4.542 2.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.107.252 102.285.587TOPLAM VARLIKLAR113.944.320 119.535.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.327.117 3.601.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 115.723 487.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.211.394 3.114.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 655.750 703.849Diğer Borçlar34.540 805.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 34.540 795.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 9.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.722.276 2.824.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.109.172 2.565.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 267.659 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.841.513 2.284.549Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 852.168 1.145.973ARA TOPLAM15.701.023 11.647.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.701.023 11.647.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar5.190.388 4.417.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.190.388 4.417.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 5.144.229 5.546.746Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 87.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.334.617 10.051.597TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.035.640 21.699.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.908.680 97.836.211Ödenmiş Sermaye15 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 290.189 290.189Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.917.494 50.597.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.244.030 47.034.667Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 49.494.260 49.727.618Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.250.230 -2.692.951Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 673.464 3.562.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.415.070 -16.183.073Net Dönem Karı veya Zararı25 -6.496.340 3.519.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.908.680 97.836.211TOPLAM KAYNAKLAR113.944.320 119.535.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 26.712.490 28.066.662Satışların Maliyeti16 -23.626.647 -27.081.897TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.085.843 984.765BRÜT KAR (ZARAR)3.085.843 984.765Genel Yönetim Giderleri17 -5.110.933 -3.514.167Pazarlama Giderleri17 -1.593.197 -1.642.953Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.955.609 2.225.013Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.201.003 -3.200.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)136.319 -5.148.174Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 10.460.277Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -7.697.918 -3.101.978FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.561.599 2.210.125Finansman Gelirleri21 1.362.049 1.953.729Finansman Giderleri22 -559.987 -444.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.759.537 3.719.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri263.197 -199.748Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 263.197 -199.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.496.340 3.519.633DÖNEM KARI (ZARARI)-6.496.340 3.519.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 -6.496.340 3.519.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 25 -0,17400000 0,06500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.431.191 40.772.067Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 0 43.385.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -696.599 -952.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23 -3.191.312 3.748.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler456.720 -5.409.303Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23,24 0 -5.413.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23,24 139.320 190.437Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi23 317.400 -186.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.431.191 40.772.067TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.927.531 44.291.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.927.531 44.291.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910885BIST