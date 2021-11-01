***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -454.254 -4.170 1.093.802 635.378 635.378Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.494.260 -3.147.205 3.409.768 1.035.543 -12.281.632 1.093.802 98.471.589 98.471.589Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-356.690 -15.484 -6.124.166 6.496.340 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -770.160 -826 -1.312.813 -2.083.799 -2.083.799Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 54.000.000 290.189 4.576.864 49.137.570 -4.020.390 657.154 1.035.543 -18.539.236 -1.312.813 85.824.881 85.824.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.696.085 -2.508.320Dönem Karı (Zararı)-1.312.813 1.093.802Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.312.813 1.093.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler754.065 1.887.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 845.840 1.082.112Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,13 178.725 153.275Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-41.620 809.909İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -41.620 809.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -166.999 -157.391Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -61.881 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.137.337 -5.490.027Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 35.230 -4.974.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 -5.060.700 -1.607.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.572.486 -3.192.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 1.946.838 -584.721Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,8 3.513.781 4.868.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.696.085 -2.508.320YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-263.123 -751.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 68.251 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -331.374 -751.110Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.337.000 3.950.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.337.000 3.950.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-622.208 690.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-622.208 690.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.077.132 1.830.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.454.924 2.520.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.454.924 3.077.132Ticari Alacaklar7.539.960 7.575.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,7 4.375.783 2.971.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.164.177 4.603.651Diğer Alacaklar10.811.095 5.885.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.372.495 5.382.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 438.600 503.618Stoklar9 6.447.311 4.874.825Peşin Ödenmiş Giderler292.251 184.020İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5,10 0 60.823İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 292.251 123.197Diğer Dönen Varlıklar14 267.275 240.230ARA TOPLAM27.812.816 21.837.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.812.816 21.837.068DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 4.172.768 4.131.974Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.000 20.220.000Maddi Duran Varlıklar67.217.738 67.737.575Arazi ve Arsalar50.551.130 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 55.864Binalar8.073.679 8.391.428Tesis, Makine ve Cihazlar7.400.431 7.749.149Taşıtlar585.977 499.207Mobilya ve Demirbaşlar148.386 124.042Yapılmakta Olan Yatırımlar458.135 360.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.543 4.542Diğer Haklar3.543 4.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.627.210 92.107.252TOPLAM VARLIKLAR119.440.026 113.944.320KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.337.000 0Ticari Borçlar5.273.955 3.327.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 538.537 115.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.735.418 3.211.394Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.015.622 655.750Diğer Borçlar5.517 34.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.517 34.540Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.624.255 7.722.276Kısa Vadeli Karşılıklar3.356.622 3.109.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 254.160 267.659Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.102.462 2.841.513Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 885.671 852.168ARA TOPLAM22.498.642 15.701.023TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.498.642 15.701.023UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar6.139.273 5.190.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.139.273 5.190.388Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 4.977.230 5.144.229TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.116.503 10.334.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.615.145 26.035.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.824.881 87.908.680Ödenmiş Sermaye15 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 290.189 290.189Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 4.576.864 4.576.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)45.774.334 46.917.494Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)45.117.180 46.244.030Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 49.137.570 49.494.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.020.390 -3.250.230Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 657.154 673.464Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.035.543 1.035.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.539.236 -12.415.070Net Dönem Karı veya Zararı22 -1.312.813 -6.496.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.824.881 87.908.680TOPLAM KAYNAKLAR119.440.026 113.944.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 31.287.012 15.746.698 15.620.867 7.934.882Satışların Maliyeti16 -28.273.181 -14.168.767 -13.766.779 -7.619.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.013.831 1.577.931 1.854.088 315.721BRÜT KAR (ZARAR)3.013.831 1.577.931 1.854.088 315.721Genel Yönetim Giderleri-4.430.496 -3.832.956 -1.435.410 -1.289.357Pazarlama Giderleri-1.048.136 -1.249.130 -469.613 -433.472Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.251.142 5.596.665 338.095 404.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.840.042 -913.892 -732.477 -284.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.053.701 1.178.618 -445.317 liyetlerinden Gelirler18 201.881 0 166.881 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 41.620 -809.909 3.695 -419.968FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.810.200 368.709 -274.741 -1.706.959Finansman Gelirleri19 1.577.264 1.112.768 624.429 478.074Finansman Giderleri19 -54.336 -431.502 -29.229 -163.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.287.272 1.049.975 320.459 -1.392.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.541 43.827 -60.441 74.990Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -25.541 43.827 -60.441 74.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630DÖNEM KARI (ZARARI)-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.312.813 1.093.802 260.018 -1.317.630Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 22 -0,02400000 0,02000000 0,00500000 -0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-770.986 -458.424 -158.756 -134.951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-770.986 -458.424 -158.756 -134.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 192.540 113.564 39.558 32.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20,21 -962.700 -567.818 -197.790 -164.499Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-1.032 -5.213 -655 -4.191Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi206 1.043 131 839Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-770.986 -458.424 -158.756 -134.951TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.083.799 635.378 101.262 -1.452.581Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -2.083.799 635.378 101.262 -1.452.581Ana Ortaklık Payları0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973654BIST