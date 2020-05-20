***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 02.03.2020 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.7 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2019 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 01 2019 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Gündemi 22 Haziran 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 02 2019 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Bilgilendirme Dokümanı ve Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 03 2019 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Davet Mektubu 22 Haziran 2020.pdf - İlan MetniEK: 4 04 2019 NİĞBAŞ A.Ş .OGK Toplantısı Vekaletname 22 Haziran 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 NIGBAS Madde Tadili...pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü, saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, kâr payı dağıtımı tablosu ekte yer almaktadır. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, 2019 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte http://www.nigbas.com.tr/ adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Saygılarımızla, Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845937BIST