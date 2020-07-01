***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 02.03.2020 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.7 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2019 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bunların kabulü katılanların oybirliği ile kabul edildi.3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.500 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 4.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.5-Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem karı 3.519.633 TL geçmiş yıl zararları 10.730.366,25 TL iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 1.602.963,38 TL, geçmiş yıl zararlarının 4.158.602,43 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:a) Şirketimiz 31.12.2019 tarihi itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan solo finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,b) Şirketimizin 2019 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,karar vermiştir.Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 02.03.2020 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4/2 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.7-Toplantı Başkanlığı tarafından 2019 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve ketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "11.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolardan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında iştiraki BND Elektrik için doğrudan katılınan sermaye oranında verilmiş olan hisse rehin tutarı dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.10-Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 28.04.2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.4572 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.05.2020 tarih, 50035491-431.02-E-00054535093 sayılı izinler doğrultunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Genel Kurul toplantısında okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliği ekteki tadil metninde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.12-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 22 Haziran 2020/ İstanbul Saat 15:10Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2010 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853642BIST