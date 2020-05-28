***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 16:17
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847292
BIST
16:04105.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 513,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:046,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:047,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0672
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5270
En Düşük
7,4416
16:04377,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,44
|Açılış
|: 377,81
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,80
|12.280.601
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,00
|240.501.415
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,67
|74.920.447
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.250.125
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.706.431
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.598.044
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.815.240
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.643.892.602
|% 2,76
|
|GARAN
|7,75
|1.771.472.032
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,70
|921.268.111
|% 1,02
|
|ASELS
|30,22
|685.963.880
|% 0,47
|
|AKBNK
|5,67
|555.668.272
|% 1,25
|
|GARAN
|7,75
|1.771.472.032
|% 1,44
|
|THYAO
|12,67
|2.643.892.602
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,44
|253.575.696
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|289.456.561
|% 0,45
|
|AVOD
|3,56
|469.081.428
|% -5,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3478
|8,3897
|% 0,82
|
|Frank
|7,0058
|7,0480
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8110
|1,8201
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|14,19
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,26
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,10
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,50
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,81
|