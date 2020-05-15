***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2020 12:18
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
NIBAS, TRENNBS00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
NIBAS, TRENNBS00013 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli 2019 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem karı 3.519.633 TL geçmiş yıl zararları 10.730.366,25 TL iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 1.602.963,38 TL, geçmiş yıl zararlarının 4.158.602,43 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz 31.12.2019 tarihi itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan solo finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,
b) Şirketimizin 2019 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
EK: 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Niğbaş Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 54.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.452.706,75
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.719.381 -1.602.963,98
4. Vergiler ( - ) -199.748
5. Net Dönem Kârı 3.519.633 -1.602.963,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -10.730.366,25 -4.158.602,43
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -7.210.733,25 -5.761.566,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845319
BIST