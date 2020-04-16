***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2020 13:19
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması SPK Müracaatı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
Ek Açıklamalar
15.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin değişiklik taslağının onaylanması için SPK'ya bugün müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838613
BIST
16:1196.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 881,02
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:116,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,9383
En Düşük
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16:117,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5601
En Düşük
7,5032
16:11384,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,18
|Açılış
|: 384,67
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|87.666.139
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.592.537
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|1.824.619
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.677.338
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|78.987.454
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.046.161
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.371.704
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|239.058.861
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,96
|1.110.460.663
|% -9,90
|
|ASELS
|26,84
|950.557.348
|% 1,51
|
|THYAO
|10,30
|845.008.772
|% -0,58
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|GARAN
|8,31
|571.967.761
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,07
|211.085.588
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.395.332
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|282.253.551
|% -9,57
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|YKBNK
|1,96
|242.248.469
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6467
|8,6901
|% 0,19
|
|Frank
|7,1506
|7,1937
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8394
|1,8487
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,76
|
|Altın Gr.
|384
|385
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|22,90
|
|Tam
|2.539
|2.600
|23,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|11,40
|
|Çeyrek
|619
|633
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
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|B. Petrol
|28,48
|28,48
|0,79
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