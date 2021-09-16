***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
16.09.2021 16:24
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
04.07.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.09.2021
Davanın Konusu
Tazminat
Karşı Taraf(lar)
XNT Limited Şirketi
Davanın Tutarı
1.000.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,83
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2019/439 E
Davanın Duruşma Tarihi
09.09.2021
Alınan Karar
Dava feragat nedeniyle ret edilmiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yok
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar
16.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında XNT Limited Şirketi tarafından Şirketimize ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı duyurulmuştur.
Davacı tarafın feragat etmesi nedeniyle söz konusu dava, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından REDDEDİLMİŞ ve dava masrafları davacının üzerine bırakılmıştır.
Böylelikle söz konusu dava dilekçesinde yer alan iddiaların asılsız olduğu ve bu iddialara dayandırılarak o tarihlerde yaptırılan, ticari itibarımızı zedeleyici, haberlerin de gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964098
BIST