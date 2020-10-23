***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 15:02
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.01.2006 tarihinde fabrikamız dışında meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir çalışanımız tarafından açılan iş kazası davası, Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmüş ve 14.09.2020 tarihli 2020/100 Esas ve 2020/25 Karar sayılı ilamı ile temyiz yolu açık olmak üzere aleyhimize sonuçlanmıştır. Finansal tablo dipnotlarımızda görülen ve 624.577 TL karşılık ayırdığımız söz konusu dava nedeniyle 16.10.2020 tarihinde yapılan protokolle, taraflarca temyiz yoluna başvurulmaması şartıyla, 1.300.000 TL muhataba ödeme yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883275
BIST
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|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.534.518
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.135.143
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.121.759
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|GARAN
|7,06
|1.127.012.307
|% -0,56
|
|SISE
|6,81
|1.122.964.073
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,88
|462.353.177
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.332.808
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9625
|7,9680
|% 0,38
|
|Euro
|9,4301
|9,4361
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,3556
|10,4075
|% -0,00
|
|Frank
|8,7532
|8,8059
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1177
|2,1283
|% 0,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-4,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
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|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,21
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS