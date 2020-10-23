***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.01.2006 tarihinde fabrikamız dışında meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir çalışanımız tarafından açılan iş kazası davası, Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmüş ve 14.09.2020 tarihli 2020/100 Esas ve 2020/25 Karar sayılı ilamı ile temyiz yolu açık olmak üzere aleyhimize sonuçlanmıştır. Finansal tablo dipnotlarımızda görülen ve 624.577 TL karşılık ayırdığımız söz konusu dava nedeniyle 16.10.2020 tarihinde yapılan protokolle, taraflarca temyiz yoluna başvurulmaması şartıyla, 1.300.000 TL muhataba ödeme yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883275BIST