***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 19:07
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket faaliyetlerinin duyurulmasına ilişkin yatırımcılardan gelen talepleri dikkate alarak, şirket yönetimimiz bundan böyle 500.000 TL ve üzeri tutarda imzalanan iş sözleşmelerinin KAP'ta duyurulmasına karar vermiştir. 2021 yılında imzalanan sözleşmelere ilişkin toplu bilgi faaliyet raporunda yer alacak olup, söz konusu karara istinaden aşağıdaki açıklama yapılmaktadır.
Karaman Merkez Çimenkuyu Köyü Mevkii enerji nakli hattı çekilmesine yönelik, santrifüj betonarme direk, travers ve konsol imalatı için Karaman Akar Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 785.453,25 TL olup, işin süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931993
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
1.391
18:058,2171
En Yüksek
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|: 0,35%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2138
|8,2167
|% 0,34
|
|Euro
|9,9645
|9,9809
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4216
|11,4789
|% 0,32
|
|Frank
|9,0023
|9,0565
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1850
|2,1960
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-12,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,99
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