***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket faaliyetlerinin duyurulmasına ilişkin yatırımcılardan gelen talepleri dikkate alarak, şirket yönetimimiz bundan böyle 500.000 TL ve üzeri tutarda imzalanan iş sözleşmelerinin KAP'ta duyurulmasına karar vermiştir. 2021 yılında imzalanan sözleşmelere ilişkin toplu bilgi faaliyet raporunda yer alacak olup, söz konusu karara istinaden aşağıdaki açıklama yapılmaktadır.Karaman Merkez Çimenkuyu Köyü Mevkii enerji nakli hattı çekilmesine yönelik, santrifüj betonarme direk, travers ve konsol imalatı için Karaman Akar Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 785.453,25 TL olup, işin süresi 45 iş günüdür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931993BIST