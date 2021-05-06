***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 14:50
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Gölbaşı'nda prefabrike bina inşasına yönelik işveren Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında 05.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme bedeli KDV dahil 1.180.000 TL olup, işin süresi 2 aydır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934893
BIST
15:451.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.433
En Düşük
1.423
15:458,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3493
En Düşük
8,2823
15:4510,0574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0729
En Düşük
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15:45480,29
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|Açılış
|: 480,29
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|Önceki Kapanış
|: 477,68
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481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|AYCES
|73,50
|1.095.987
|% 9,95
|
|VAKFN
|17,26
|7.153.959
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.773.634
|% -7,66
|
|AYEN
|7,06
|49.883.543
|% -6,61
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|THYAO
|12,93
|976.866.486
|% 2,62
|
|EREGL
|19,69
|800.735.401
|% 1,29
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,10
|391.881.599
|% 0,96
|
|CANTE
|4,63
|384.185.061
|% -0,86
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3261
|8,3288
|% 0,18
|
|Euro
|10,0520
|10,0574
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5446
|11,6025
|% 0,14
|
|Frank
|9,1262
|9,1811
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2135
|2,2246
|% 0,15
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|-0,28
|
Seans Raporu
15:45
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16:00GENTS
Yüzde 4.49 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 480 adet işlem
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15:59CEOEM
Yüzde 6.56 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 871, 341 adet işlem
-
15:57MRSHL
Yüzde 6.53 oranında artışla 303.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 611 adet işlem
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15:56XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 13, 601.00 milyon TL de
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15:56AVTUR
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 696, 415 adet işlem