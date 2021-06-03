***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz adına 1990-1995 yılları arasında muhtelif tarihlerde tahsis esilen mülkiyeti Niğde Organize Sanayi Bölgesi (Niğde OSB)'ne ait olan 144 ada 7 no.lu, 27.458,71 m2 yüzölçümlü sanayi parseli 11.864,95 m2 ve 15.598,59 m2 olmak üzere iki sanayi parseli olarak ifraz edilecek, Şirketimiz tarafından yapı kimyasalları üretimi faaliyetinde kullanılan 11.864,95 m2'lik kısmının tapusunun Şirketimiz adına tescil edilecek (mülkiyeti şirketimize geçecek), Şirketimiz tarafından kullanılmayan 15.598,59 m2 sanayi parseli de yeni bir yatırımcıya tahsis edilecektir. Ayrıca, 15.598,59 m2'lik kısım için ödediğimiz arsa tahsis bedelleri Niğde OSB tarafından yeniden değerleme oranları ile bulunan farkın %20'si kadar bedel eklenerek Şirketimize iade edilecektir.Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Niğde OSB tarafından alınan ve yukarıda özetlenen kararın uygulanması için gerekli onayların verilmesi ve başvuruların yapılmasına karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939904BIST