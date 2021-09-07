***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.09.2021 13:06
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortağımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:
05.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz Şirketimizin sahip olduğu Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NIBAS) paylarından, 5.000.000 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 9,26‘sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan Pay Satış Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962193
BIST
15:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:568,4591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5610,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:56487,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,22
|Açılış
|: 487,96
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ORCAY
|14,33
|160.335.116
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.117.731
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.230.460
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.523.893
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,20
|77.616.823
|% -4,00
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,50
|1.324.761.236
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,53
|585.963.677
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|481.881.998
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|404.235.591
|% 0,69
|
|EREGL
|18,05
|330.433.338
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,53
|585.963.677
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|1.324.761.236
|% 0,96
|
|HALKB
|4,77
|315.880.837
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|72.692.011
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,31
|404.235.591
|% 0,69
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
|