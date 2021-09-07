***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtağımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz sahip olduğumuz Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NIBAS) paylarından, 5.101.000 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 9,45‘sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan pay satış bilgi formuna ilişkin başvurumuz geri çekilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962194BIST