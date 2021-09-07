***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtağımız Işıklar Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz sahip olduğumuz 21.468.022 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 39,76'sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan pay satış bilgi formu 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan Pay Satış Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962196BIST