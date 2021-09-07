***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.09.2021 13:21
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortağımız Işıklar Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:
06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz sahip olduğumuz 21.468.022 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin % 39,76'sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan pay satış bilgi formu 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan Pay Satış Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962196
BIST
15:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:568,4591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5610,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:56487,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 487,96
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ORCAY
|14,33
|160.337.265
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.124.107
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.266.542
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.527.125
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.339.845
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.325.944.172
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.157.123
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.914.979
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|405.590.249
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|330.972.799
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|587.157.123
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.325.944.172
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.881.276
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.032.979
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|405.590.249
|% 0,41
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4548
|8,4591
|% -0,04
|
|Euro
|10,0183
|10,0276
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6772
|11,7357
|% 0,53
|
|Frank
|9,1752
|9,2305
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2501
|2,2614
|% 0,06
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,64
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|12,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,50
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,11
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,18
|72,18
|-0,42
|