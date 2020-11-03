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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 14:35
GÜNCEL HABERLER



***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 54000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 89.000.000,00 2.790.000,00 TRY 3,13 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885740


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
KARTN 2.193,30 252.285.407 % 9,99  
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17:19 Alış Satış %  
Dolar 8,5055 8,5101 % 0,83  
Euro 9,9721 9,9777 % 1,57  
Sterlin 11,0734 11,1290 % 1,88  
Frank 9,2970 9,3530 % 1,69  
Riyal 2,2706 2,2820 % 1,19  
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17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 11,93  
Altın Gr. 523 523 8,81  
Cumhuriyet 3.468 3.520 70,00  
Tam 3.455 3.541 74,22  
Yarım 1.670 1.713 35,90  
Çeyrek 838 857 17,95  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 0,23  
Gümüş Gr. 6,67 6,67 0,13  
B. Petrol 40,03 40,03 1,06  
Seans Raporu 17:19
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