***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 14:35
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 54000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 89.000.000,00 2.790.000,00 TRY 3,13 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885740
BIST
17:211.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:218,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:219,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1535
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:21522,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,56
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|252.285.407
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.965.680
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|SISE
|6,39
|1.103.728.087
|% 0,47
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|GARAN
|6,75
|1.097.981.762
|% 2,12
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,26
|446.377.062
|% 3,20
|
|DOHOL
|2,43
|484.382.805
|% -0,41
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5055
|8,5101
|% 0,83
|
|Euro
|9,9721
|9,9777
|% 1,57
|
|Sterlin
|11,0734
|11,1290
|% 1,88
|
|Frank
|9,2970
|9,3530
|% 1,69
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 1,19
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
17:19
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