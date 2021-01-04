***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02165370000 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896706BIST