***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 15:58
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@nigbas.com.tr
yatirimci@nibas.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@nibas.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921466
BIST
16:521.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:528,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1054
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:529,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0881
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:52449,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 449,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TRILC
|50,40
|179.998.525
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.962.730
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.556.828
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|PETKM
|5,68
|597.682.786
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|DOHOL
|3,30
|360.757.860
|% 1,85
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1793
|8,1857
|% 1,30
|
|Euro
|9,6367
|9,6498
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2652
|11,3217
|% 1,39
|
|Frank
|8,6779
|8,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-25,48
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|9,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,69
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|4,69
|
|Çeyrek
|718
|734
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.73 ) 1, 432
-
17:02FENER
Yüzde 8.04 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 055 adet işlem
-
17:01EREGL
Yüzde 6.74 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 067, 555 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 185.00 milyon TL de
-
16:58OZBAL
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 849, 059 adet işlem